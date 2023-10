Martin male, Bagnaia peggio: Indonesia, Pole Ducati con Marini

MANDALIKA - Non sarà sicuramente il sabato a Mandalika a decidere il titolo 2023 di MotoGP. Sia Pecco Bagnaia che Jorge Martin, infatti, non partono bene nella seconda giornata al Gran Premio d'Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale: il campione in carica è tredicesimo in qualifica, ma non festeggia nemmeno lo spagnolo, sesto in griglia di partenza. La pole è di Luca Marini, che in prima fila con la sua Ducati precede le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro. Bene Fabio Quartararo, quarto davanti alla KTM di Binder, mentre Marc Marquez comincerà la sua gara dall'ottava casella in griglia davanti a Marco Bezzecchi.