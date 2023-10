Martin scavalca Bagnaia: MotoGP, Sprint caldissima in Indonesia

MANDALIKA - Jorge Martin è il nuovo leader della classifica di MotoGP. Il pilota spagnolo vince la Sprint nel Gran Premio d'Indonesia e scavalca in graduatoria Pecco Bagnaia, ottavo al traguardo. Toccherà al campione in carica della Ducati, fin dalla gara di domenica, inseguire il pilota spagnolo e nuovo leader della classifica. Un podio tutto Ducati sul circuito di Mandalika, dove il team VR46 si prende le altre due posizioni: in seconda piazza c'è Luca Marini, che precede un eroico Marco Bezzecchi, reduce dalla frattura della clavicola in allenamento di una settimana fa e subito in top 3. Anche lo stesso Marini, va sottolineato, era stato vittima dello stesso infortunio dopo una caduta nel GP d'India.