Festa Martin, scavalcato Bagnaia: "Un sogno, sono felicissimo"

ROMA - Jorge Martin sale al comando del campionato del Mondo della MotoGP grazie alla vittoria nella Sprint Race del Gran Premio dell'Indonesia. Staccato di sette punti Pecco Bagnaia, giunto ottavo e costretto a cedere lo scettro di leader per la prima volta dal GP di Spagna. Sarà quindi Pecco a inseguire fin dalla gara di domenica sul circuito di Mandalika, dove Martin sfrutterà la sesta posizione di partenza rispetto alla tredicesima del campione in carica, reduce da un flop in qualifica.