Rabbia Bagnaia dopo la Sprint: "Bastianini? Potevo solo buttarlo fuori"

ROMA - La fuga è finita. Pecco Bagnaia cede lo scettro di leader del Mondiale. Nella Sprint Race del GP dell’Indonesia trionfa Jorge Martin e si porta in testa alla classifica piloti. Staccato di sette punti il pilota Ducati, arrivato ottavo dopo una gara piatta. Il circuito di Mandalika non sembra portare bene al campione in carica: dopo il 15esimo posto dello scorso anno, anche questi primi due giorni non hanno rispettato le aspettative.

Bagnaia e Bastianini

“Mi girano abbastanza. Oggi sapevamo che sarebbe stata tosta partendo così dietro. I primi giri con la gomma nuova non sono riuscito a spingere, anche perché la moto era nervosa - le parole di Bagnaia - Dopo in gara mi sentivo forte quando avevo la strada libera ma l'unico modo per superare Bastianini oggi era buttarlo giù ma non è il mio modo di fare - prosegue il pilota Ducati - La partenza è stata delle migliori ma poi non sono più riuscito ad avere la stessa spinta. In caso contrario forse sarei riuscito ad arrivare davanti a Di Giannantonio, ma sarebbe stata solo una posizione in più".

Sulle gomme

Ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia commenta poi la scelta delle gomme nella Sprint Race: "La gomma che abbiamo montato dietro ha una carcassa un po’ più morbida, io la preferisco più dura ma si adattava meglio alle condizioni della pista. Questoil commento di Pecco sulla scelta della gomma posteriore. Davanti, invece, ha optato per la dura, perché "partendo dietro, avevamo il timore che la pressione della gomma sarebbe stata abbastanza alta e la soft avrebbe dato molto fastidio. Visto che hanno la stessa mescola ho optato per la dura”.