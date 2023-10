MotoGP Indonesia, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

MANDALIKA - Tutto pronto per la gara del Gran Premio d'Indonesia, valevole per la quindicesima tappa stagionale della MotoGP. A scattare dalla pole position sarà Luca Marini, ma gli occhi sono puntati sul duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, dopo che lo spagnolo, grazie alla vittoria nella Sprint del sabato, ha scavalcato il torinese nella classifica iridata. La gara sul circuito di Mandalika sarà trasmessa domenica 15 ottobre dalle ore 9 in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita dalle 14:15 su TV8.