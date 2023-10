Bagnaia torna leader, Martin fuori: colpo di scena al GP d’Indonesia

MANDALIKA - Francesco Bagnaia centra una splendida e importantissima vittoria nel Gran Premio d'Indonesia, quindicesimo round del mondiale di MotoGP. Rimonta da urlo per il campione della Ducati, che era scattato dalla tredicesima posizione, per un trionfo che vale la nuova testa della classifica piloti. Sì, perché Jorge Martin ha compiuto un errore al quindicesimo giro, finendo a terra in una gara che stava dominando in solitaria dopo essere scattato alla perfezione dalla sesta casella, guadagnando la prima posizione già alla prima curva. Seconda posizione per Maverick Vinales, seguito da Fabio Quartararo. Giù dal podio un ottimo Fabio Di Giannantonio, con Marco Bezzecchi quinto a una settimana dall'operazione alla clavicola. Caduti anche Luca Marini (abbattuto da Brad Binder) e Marc Marquez.