Classifica MotoGP dopo l’Indonesia: Bagnaia e Martin, cosa cambia

MANDALIKA - Cambia di nuovo tutto nella classifica piloti di MotoGP dopo la gara del Gran Premio d'Indonesia. Francesco Bagnaia, infatti, torna davanti a tutti dopo aver vinto sul circuito di Mandalika in una splendida rimonta dalla tredicesima posizione. Arriva quindi il controsorpasso su Jorge Martin, che dopo essere salito al primo posto dopo la Sprint di ieri, torna secondo a -18 dopo essere caduto nella gara domenicale. Ora diventa quasi una lotta a due, visto che Marco Bezzecchi scende a -63 dopo il quinto posto in gara, in un weekend complicato dalla recentissima operazione alla clavicola.