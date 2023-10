Bagnaia, la gioia dopo l’Indonesia: “Oggi mi tocca ringraziare qualcuno”

MANDALIKA - Francesco Bagnaia è al settimo cielo dopo la vittoria del Gran Premio d'Indonesia, che gli ha anche riconsegnato la testa della classifica piloti. "C’era bisogno di un risultato così, dopo Barcellona ne abbiamo passate un po’. Abbiamo lottato tantissimo, non mi sono trovato bene in alcune situazioni e quando è così si fa fatica a spingere", ha dichiarato Pecco ai microfoni di Sky Sport dopo le ultime, difficili, settimane. Ora il salto di qualità per la gara di Mandalika, un salto di qualità per il quale il torinese ha ringraziato le persone che lo circondano: "Ho ringraziato tantissimo la squadra, soprattutto gli elettronici che stamattina hanno fatto un ultimo step di elettronica per spingere quanto volevo. Abbiamo trovato la soluzione ed è stato fantastico. Mi ha fatto bene sfogarmi, parlare con la squadra, con la mia famiglia, con tutti i miei amici. Le parole aiutano tanto chi ha bisogno di una vicinanza mentale, e mi ha aiutato anche svagarmi e parlare d’altro".