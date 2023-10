Ducati, Martin lanca la sfida a Bagnaia: “Pramac, siamo noi i più forti”

MANDALIKA - "Mi dispiace molto per l’errore grossolano: essendo primo con tre secondi di vantaggio, praticamente era fatta. Però sono contento per la velocità; non c’era nessuno, né oggi, né ieri, che poteva battermi, e dobbiamo mantenere questa mentalità. Oggi Pecco è stato fantastico, partiva dietro e ha recuperato, ma sono contento che siamo noi i più forti in questo momento". Queste le parole con cui Jorge Martin, ai microfoni di Sky Sport, analizza la gara del Gran Premio dell'Indonesia. Lo spagnolo è caduto a metà gara, spianando la strada verso la vittoria a Bagnaia, portando al controsorpasso del torinese in classifica, ma evidentemente questo "0" non pesa troppo sul morale del pilota della Pramac.