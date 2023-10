Ducati, Dall’Igna e il segreto della vittoria di Bagnaia in Indonesia

MANDALIKA - Torna il sorriso in casa Ducati ufficiale, dopo la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara del Gran Premio d'Indonesia . Il quindicesimo round del mondiale MotoGP , infatti, vede Pecco tornare davanti a tutti nella classifica iridata dopo aver centrato un successo in rimonta, approfittando anche della caduta di Jorge Martin. Un successo che, secondo Luigi Dall'Igna , è in gran parte merito del torinese: "Sicuramente la gomma posteriore ha fatto la differenza, anche dal punto di vista del setup complessivo, tra assetto ed elettronica, abbiamo fatto qualche altra evoluzione, ma la grossa pezza l’ha messa lui, ha fatto un capolavoro ", ha infatti spiegato il direttore generale di Ducati Corse ai microfoni di Sky Sport.

Dall'Igna e la reazione di Bagnaia

"Pecco ha reagito da campione, non era facile reagire in questa maniera dopo la batosta di ieri. Ha fatto una gara splendida, intelligente, difficile aggiungere altro", ha aggiunto ancora Dall'Igna, che ha poi chiuso sulla sfida tutta in salsa Ducati con Jorge Martin, che ha potuto assaporare la testa del mondiale solo per 24 ore: "Sarà una guerra fratricida, ma sicuramente sarà bello vederli lottare fino alla fine".