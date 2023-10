Practice Australia, doppietta KTM. Ducati, Bagnaia costretto al Q1

PHILLIP ISLAND - La Practice del Gran Premio d'Australia, sedicesima tappa stagionale della MotoGP, ha visto comandare le KTM. È infatti Brad Binder il più veloce, unico pilota a scendere sotto l'1:28 fermando il cronometro in 1:27.943, precedendo di 148 millesimi il compagno Jack Miller, mentre è terzo Maverick Vinales con l'Aprilia. Occhi puntati, poi, in casa Ducati, e in particolare sui due contendenti al titolo: Jorge Martin ha chiuso con il quarto tempo, mentre il leader Francesco Bagnaia ha chiuso undicesimo, e sarà quindi costretto anche in questo weekend a passare per il Q1 nelle qualifiche di domani. Con Pecco ci saranno anche Luca Marini, Marc Marquez e Fabio Quartararo.