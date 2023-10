MotoGP, caos maltempo in Australia: gara e Sprint, ecco il nuovo orario

PHILLIP ISLAND - Cambia tutto nel weekend in Australia, dove è in corso il sedicesimo round del campionato di MotoGP. Il maltempo, infatti, ha costretto gli organizzatori a stravolgere il programma, anticipando la gara a sabato: troppo negative, infatti, le previsioni per domenica, quando sono attesi venti fortissimi, oltre alla pioggia. Ecco quindi che la gara si disputerà quando in Italia saranno le 6:10 di sabato mattina, mentre la Sprint è stata posticipata alle 5 di domenica, se ci saranno le condizioni per gareggiare.