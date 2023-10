Ducati, pole da record di Martin in Australia. Bagnaia in prima fila

PHILLIP ISLAND - Jorge Martin si prende la pole position nel Gran Premio d'Australia, sedicesimo round del mondiale di MotoGP. Prestazione super per lo spagnolo della Ducati Pramac, che fa il vuoto siglando il nuovo record della pista in 1:27.246, oltre quattro decimi più veloce di Brad Binder e Francesco Bagnaia, che completano la prima fila. Pecco, quindi, si riscatta dopo un venerdì negativo che lo ha visto costretto a passare per il Q1. Apre la seconda fila Aleix Espargaro, mentre l'altra Aprilia di Maverick Vinales è nona, davanti a Marco Bezzecchi.