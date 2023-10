Gioia Bagnaia, in Australia allunga su un Martin folle: da primo a quinto!

PHILLIP ISLAND - Johann Zarco fa sua la gara del Gran Premio d'Australia, centrando la prima vittoria in carriera in MotoGP. Finale pazzo a Phillip Island, in una gara dominata da Jorge Martin, unico ad azzardare una morbida al posteriore: scelta che lo condanna negli ultimi giri, dove in pochi minuti perde tutto il vantaggio chiudendo addirittura quinto. Ad approfittarne è Francesco Bagnaia, che si muove bene nella bagarre e chiude secondo. Sul podio anche Fabio Di Giannantonio, al primo podio in carriera, con Brad Binder quarto. Marco Bezzecchi guadagna qualche posizione nel finale ed è sesto, Enea Bastianini chiude la top ten.