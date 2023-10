Classifica MotoGP dopo l'Australia: Bagnaia allunga su Martin

MotoGP, quanti punti assegnano gara e Sprint

Al di là della Sprint prevista per domani mattina, mancano solo altri quattro Gran Premi al termine della stagione, quindi ogni punto diventa davvero decisivo. Si ricorda che la vittoria in gara porta 25 punti, mentre sono 20 i punti per il secondo posto, 16 per il terzo e 13 per il quarto. A partire dal quinto, che prende 11 punti, si va a scalare fino al quindicesimo posto, che vale 1 punto. La vittoria nella Sprint, invece, porta 12 punti, mentre il secondo posto ne vale 9, e poi via a scalare fino al nono posto, che vale 1 punto.

La classifica MotoGP aggiornata