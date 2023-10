Chiamatelo Bagnaia il freddo: il commento spietato su Martin post Australia

PHILLIP ISLAND - Francesco Bagnaia è raggiante dopo la gara del Gran Premio d'Australia, che lo vede fare un bel salto in avanti in classifica nei confronti di Jorge Martin, ora a 27 punti di svantaggio sul torinese. Gara pazza a Phillip Island, dove il campione in carica della Ducati ha per larghi tratti occupato la quinta posizione, rimanendo però sempre a contatto con il gruppetto in lotta per il podio, sfruttando poi il caos per il crollo di Martin per infilarsi in seconda posizione. "Sapevo che Jorge avrebbe scelto la soft, e che fare la gara con quella gomma sarebbe stato difficile. Sapevo quanto fosse importante il calo della gomma, su questa pista", ha spiegato Pecco ai microfoni di Sky Sport. Una gara in totale gestione, per Bagnaia, che ha proseguito spiegando le proprie impressioni e le proprie valutazioni lungo i 27 giri di Phillip Island.