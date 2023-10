Martin, l’incredibile crollo e la rivelazione: “Lì ho capito che era finita”

PHILLIP ISLAND - La gara del Gran Premio d'Australia ha regalato mille emozioni, e alla fine a uscirne in maniera negativa è Jorge Martin, che negli ultimi due giri è crollato dalla prima alla quinta posizione, a causa di una gomma che non ne aveva più. Infatti, lo spagnolo ha azzardato una soft al posteriore, scelta ampiamente sconsigliata da tutti, come ha poi sottolineato anche Luigi Dall'Igna nel post gara, in cui ha spiegato: "I dati ci dicevano che quella gomma posteriore non avrebbe finito la gara". Un crollo repentino che non ha lasciato scampo a Martin, come ha spiegato lo stesso spagnolo ai microfoni di Sky Sport: "A sei giri dalla fine ho capito che non ce l'avrei fatta. Ho provato a frenare in maniera diversa, ma poi ho capito che in quel modo sarei caduto. Mi è tornata un po' di speranza a pochi giri dalla fine, ma quando mi hanno preso era impossibile difendermi, la gomma era completamente andata".