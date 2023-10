Zarco, la prima volta non si scorda mai: “Tutto incredibile, anche Martin”

PHILLIP ISLAND - Il Gran Premio d'Australia sarà uno di quei weekend che Johann Zarco non dimenticherà mai: sul circuito di Phillip Island, infatti, il francese classe 1990 ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP. Un successo cercato, inseguito, più volte sfumato, e che alla fine, alla 120° partenza in top class, è finalmente arrivato a bordo della sua Ducati Pramac. "È difficile da credere, avercela fatta è una sensazione incredibile, che devo ancora realizzare. Non voglio piangere in questo momento, ma credo che dopo lo farò", le sue prime parole dopo l'arrivo. Un successo che, è innegabile, è arrivato anche grazie all'errore di strategia del compagno Jorge Martin.