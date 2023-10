MotoGP Australia, diretta Sprint: dove vederla in tv e orario partenza

PHILLIP ISLAND - Tutto pronto per la Sprint del Gran Premio d'Australia, valevole per la sedicesima tappa stagionale della MotoGP. Le previsione meteo hanno portato gli organizzatori a invertire la gara e la Sprint, con la seconda che si corre eccezionalmente di domenica. Si riparte dallo spettacolo della gara, che ha visto la prima vittoria in top class per Johann Zarco e il crollo di Jorge Martin, che da primo ha chiuso quinto perdendo tutte le posizioni nell'ultimo passaggio. Ne approfitta Francesco Bagnaia, che con il secondo posto ha allungato a +27 in classifica. Occhio al meteo, quindi, con l'orario della Sprint che è stato ulteriormente anticipato: si parte, infatti, alle 4 della notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre. La sessione verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, oltre che in diretta in chiaro su TV8, dove verrà riproposta anche in differita dalle 13:30.