Sprint MotoGP Australia cancellata: cosa cambia per il Mondiale

PHILLIP ISLAND - Niente Sprint della MotoGP al Gran Premio d'Australia, sedicesimo appuntamento stagionale. Le condizioni meteo e la pioggia, prevista già da giorni per domenica, hanno costretto gli organizzatori a cancellare la mini-gara con numero di giri dimezzato, già scambiata con la gara e posticipata di un giorno. Una domenica senza corse, quindi, sul circuito di Phillip Island. "La Race Direction ha tastato il polso a team e piloti la cui sicurezza viene prima di tutto - le parole di Davide Tardozzi, team manager Ducati -. Qui nel paddock non sappiamo com’è la forza del vento alla curva uno e alla curva tre, ma se hanno fermato la Moto2 per il vento allora è comprensibile la decisione di non correre la Sprint".