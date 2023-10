Bagnaia Mondiale, la testa batte l’istinto: svolta iridata in Australia

TORINO - Caccia alla volpe, Mondiale. Solo che la volpe non era quella in fuga, bensì nascosta nella pancia del branco all’inseguimento. Così furba da sferrare l’attacco e il morso letale all’ultimo giro e finanche di accontentarsi d’un secondo posto dietro a quello che sulla carta era il socio del grande fuggitivo, rendendo ancora più agrodolce per la Pramac questo pazzo sabato australiano, con il GP invertito rispetto alla Sprint per l’arrivo di un ciclone. Ma soprattutto è durissima la sconfitta di Jorge Martin, volpe alla rovescia. Da primo (con anche tre secondi di vantaggio) a quinto in poche curve dello spettacolare circuito di Phillip Island, con Pecco Bagnaia da quinto a secondo grazie a un chirurgico taglio interno tra i due litiganti della Ducati viola. Una doppia beffa atroce, forse il colpo di grazia alle velleità del torello spagnolo che in una settimana dal sorpasso in classifica (+7) precipita di nuovo a -27. Per la forza di Pecco, ma anche e peggio per errori suoi: la caduta mentre era in fuga in Indonesia, la scelta delle gomme (morbide) sconsigliate da Michelin, Ducati e dallo stesso team perché, come ha spiegato Gigi Dall’Igna «i dati dicevano che non sarebbero arrivate in fondo, dovevano farglielo capire».



«Facile dirlo ora» e «mi è mancato qualcuno che mi convincesse che non si poteva montare la morbida» le frasi di Jorge che da Martinator si traveste da Tafazzi e apre qualche crepa con la squadra di Paolo Campinoti e la Ducati stessa, che per altro in un modo o nell’altro gode sempre e comunque. In Australia arrivano il sesto podio tutto rosso della stagione, il 42° di fila con almeno una Desmosedici, il 33° del 2023. Tutti record, con le attese novità della prima vittoria in top class di Johann Zarco e il primo podio di Fabio Di Giannantonio. Storie nelle storie. A partire da quella del veterano francese (33 anni) che prima di lasciare la Ducati (farà posto a Franco Morbidelli e andrà in Honda, da Cecchinello) riesce a realizzare il suo sogno sette anni dopo l’ultima vittoria in Moto2 (due titoli vinti in quella classe), tornando a festeggiare con il marchio di fabbrica: il salto mortale all’indietro, ricordo del primo amore (ginnastica artistica) da parte del pianista per hobby e pilota per professione di Cannes.