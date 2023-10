Bagnaia il cannibale: la reazione dopo la Sprint Australia cancellata

PHILLIP ISLAND - Niente Sprint della MotoGP in Australia, dove il vento e la pioggia impediscono ai piloti di scendere in pista alla domenica. Una decisione giusta, come sottolineato dalla maggior parte dei protagonisti, ma che ad alcuni lascia l'amaro in bocca per dei punti che non saranno più assegnati. Tra questi c'è Pecco Bagnaia, secondo nella gara del sabato e convinto che la Sprint avrebbe fatto bene alla sua classifica: "A me dispiace sempre non poter correre, a prescindere dalla possibilità di perdere o guadagnare dei punti - le sue parole a Sky Sport -. Eravamo pronti a correre sul bagnato, una condizione in cui quest'anno abbiamo sempre fatto passi in avanti. Avrei lottato per vincere la Sprint, quindi ho dovuto rinunciare a dei punti che mi avrebbero fatto comodo. Però la situazione meteo era critica già nel warm up. La Moto3 è riuscita a correre, ma hanno finitio la gara con 18 piloti. La Moto2 era veramente al limite".