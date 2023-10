Practice Thailandia: Martin il più veloce, Bagnaia direttamente in Q2

BURIRAM - È Jorge Martin il più veloce nella Practice del Gran Premio della Thailandia, valevole come diciassettesimo round del mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha chiuso con il tempo di 1:29.826, precedendo, nonostante una caduta nel finale, Maverick Vinales di poco meno di un decimo. Tempi molto ravvicinati sul circuito di Buriram: basti pensare che Augusto Fernandez, che chiude il gruppo di piloti che accedono direttamente al Q2, è lontano appena tre decimi. Tra i primi dieci si rivede Francesco Bagnaia, settimo, dopo due weekend che lo hanno visto costretto a passare per il Q1; il ducatista è seguito da Fabio Quartararo. Out, invece, Marc Marquez, undicesimo.