Paura in Thailandia: Marquez colpito da un pezzo della moto di Martin

BURIRAM - Attimi di paura nel corso della Practice del Gran Premio della Thailandia, sessione molto importante per decidere gli ingressi diretti al Q2 delle qualifiche. Esattamente a metà sessione, infatti, un curioso incidente ha visto protagonisti Jorge Martin e Marc Marquez, con il secondo ad avere la peggio. Il pilota della Honda stava seguendo il connazionale, e nel rientro in pitlane è stato colpito da un copridisco che si è staccato dalla Ducati quando Martin è passato sopra il segnalino che delimita la linea bianca dell'entrata ai box. Il pezzo è finito dritto sulla spalla destra del nativo di Cervera, che ha subito accusato un forte dolore, apparendo decisamente stordito anche una volta rientrato ai box. Sfortuna incredibile per il classe '93, colpito ancora una volta, ma fortunatamente stavolta senza troppe conseguenze, sul braccio già operato quattro volte.