Bagnaia: "La bandiera gialla mi ha tolto i primi posti. Ho grande feeling"

BURIRAM - Il venerdì del Gran Premio di Thailandia di MotoGP è andato in archivio, e Francesco Bagnaia è più che soddisfatto della sua prestazione. Il campione della Ducati , infatti, ha chiuso la Practice al settimo posto , guadagnandosi l'accesso diretto al Q2 , cosa che non è accaduta negli ultimi due weekend. Per il torinese, anche un pizzico di rammarico per non aver chiuso qualche posizione più avanti: "Sono contento, è stata una giornata molto positiva, è da un po’ che mi mancava questo spunto iniziale. Nonostante qualche difficoltà, siamo riusciti a essere molto veloci. Peccato per la bandiera gialla all’ultimo giro, avremmo potuto essere tra i primi tre, ed è un qualcosa che dà sempre un valore in più ", ha infatti spiegato ai microfoni di Sky Sport.

Bagnaia: "Abbiamo trovato il bilanciamento giusto"

Soddisfazione data non solo dal risultato in sé, ma anche dalle sensazioni in vista del resto del weekend: "Secondo me abbiamo trovato il bilanciamento giusto, siamo partiti molto meglio rispetto al solito - ha aggiunto Pecco -. Mi sono trovato meglio anche in fase di frenata, che è dove mancava feeling ultimamente, e per domani sappiamo già che dobbiamo migliorare un po’ in ingresso di curva. Sicuramente essere più avanti è meglio, ma in ogni caso lavoriamo tanto per essere veloci in gara, e qualche volta sacrifichiamo un po’ di velocità nelle prove", ha sottolineato, spiegando, quindi, anche qualche risultato non proprio eccelso negli ultimi venerdì.

Infine, sul confronto in classifica con Jorge Martin: "Non guardo i 27 punti di vantaggio, perché sono ancora troppo pochi per stare tranquilli. Quest’anno abbiamo 37 punti ad ogni weekend, e guadagnarne o perderne è molto facile. Testa bassa e lavorare come sempre, ogni weekend è sempre molto lungo, bisogna essere sempre davanti".