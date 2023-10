Ducati, pole super di Martin in Thailandia: battuto Marini, Bagnaia 6°

BURIRAM - È Jorge Martin a prendersi la pole position nel Gran Premio della Thailandia, ventesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac non lascia scampo agli avversari e ferma il cronometro in 1:29.287, battendo di oltre un decimo uno splendido Luca Marini, secondo proprio all'ultimo tentativo, e Aleix Espargaro. Seconda fila di lusso, aperta da Marco Bezzecchi e completata da Brad Binder e Francesco Bagnaia, che non riesce a trovare un giro buono negli ultimi due tentativi. Subito dietro Pecco, i due fratelli Marquez, Alex e Marc, davanti a Maverick Vinales.