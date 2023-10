Bagnaia, nessuna rimonta: Martin vince la Sprint in Thailandia e accorcia

BURIRAM - Jorge Martin si aggiudica la Sprint del Gran Premio della Thailandia, diciassettesimo appuntamento del mondiale MotoGP. Vittoria mai in discussione per lo spagnolo della Ducati Pramac, che scatta dalla pole position, spinge nei primi giri e conserva un comodo vantaggio per tutta la durata della sessione. Grande battaglia alle sue spalle, con Brad Binder che riesce ad avere la meglio su Luca Marini. Settima posizione per Francesco Bagnaia, che fatica al via e scende fino al nono posto, con la sua rimonta che si ferma dietro a Marco Bezzecchi, che in volata conserva la sesta piazza. Con questo risultato, Martin accorcia a -18 punti su Bagnaia.