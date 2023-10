Classifica MotoGP dopo Sprint Thailandia: Martin si avvicina a Bagnaia

BURIRAM - Jorge Martin torna a premere su Francesco Bagnaia nella classifica piloti di MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio della Thailandia. Lo spagnolo della Ducati Pramac, infatti, ha dominato la prova del sabato, dopo essere scattato dalla pole position, recuperando nove punti sul torinese, e portandosi a -18. Pecco, infatti, non è partito al meglio dalla sesta casella, perdendo un paio di posizioni, fino a scendere alla nona dopo il sorpasso deciso di Johann Zarco: da lì, è cominciata una piccola rimonta per portarsi a casa, quantomeno, qualche punto. Grande attesa per la gara di domani mattina, quindi, dopo la quale mancheranno solo altri tre round per la fine della stagione, con ciascuno di essi che mette in palio 37 punti totali.