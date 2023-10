Martin, la mossa decisiva nella Sprint in Thailandia: "L'ho vinta così"

BURIRAM - Jorge Martin è stato il protagonista assoluto del sabato nel Gran Premio della Thailandia : il diciassettesimo round della MotoGP , infatti, ha visto lo spagnolo della Ducati Pramac conquistare prima una pole da urlo, e poi la vittoria nella Sprint . Eppure, non è stato tutto facile per Martin, con il successo nella gara ridotta che è arrivato dopo un momento chiave, raccontato dallo stesso iberico ai microfoni di Sky Sport: "Luca (Marini) è stato tranquillo alla prima curva, io invece ho rischiato, sono stato aggressivo perché volevo avere quella posizione, visto che so di fare la differenza nei primi due giri. Era importante essere primo, altrimenti sarebbe stato difficile vincere ".

Martin e le previsioni per la gara

Non una vittoria scontata, quindi, come ha ribadito Martin: "Non è stato facile vincere: ho fatto fatica a metà gara con il grip sulla posteriore, ma me l’aspettavo". Qualcosa di diverso arriverà sicuramente dalla gara di domani, a partire da una scelta diversa per la mescola delle gomme: "Alla fine, la Sprint la usiamo per capire per la domenica, e anche se ho risparmiato un po’ le gomme all’inizio, sono arrivato alla fine che ero al limite. Vediamo domani, ma sarà difficile correre con la media. Penso che ci siano due piloti che domani saranno molto forti, sarà una bella lotta".