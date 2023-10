Bagnaia 2° in Thailandia, Martin vince e accorcia: il Mondiale si infiamma

BURIRAM - Pecco Bagnaia ottiene un grande secondo posto al Gran Premio della Thailandia, diciassettesimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il campione della Ducati parte dalla sesta posizione, risalendo fino a battagliare con Jorge Martin e Brad Binder per la vittoria. Lo spagnolo ne ha di più e trionfa, accorciando in classifica, mentre il sudafricano della KTM viene retrocesso di una posizione al traguardo per aver sconfinato oltre i limiti della pista, favorendo la seconda piazza di Pecco. Sarà grande lotta nelle ultime tre gare della stagione, con un duello per il titolo ancora apertissimo. Grande quarto posto per Marco Bezzecchi, ormai fuori dalla lotta per il Mondiale ma sempre ai vertici nonostante i guai fisici dell'ultimo mese.