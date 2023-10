Bagnaia secondo in Thailandia: "Ecco cosa mi è mancato per vincere"

BURIRAM - Pecco Bagnaia esce soddisfatto dal Gran Premio della Thailandia di MotoGP. Se è vero che Martin ha accorciato in classifica sia al sabato che alla domenica, il secondo posto ottenuto in gara è comunque positivo pensando alla sesta posizione di partenza. "Sono partito bene, ma ho preso un paio di carenate - le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. Obiettivamente è stata una gara divertente e sono riuscito a fare un po' di sorpassi. Per essere vicino agli altri ho sacrificato qualcosa in gestione, ma purtroppo non riuscivo ad essere incisivo nelle tre accelerazioni principali. Mi è mancato un po' di spunto, ma il secondo posto è un ottimo risultato. Ho cercato sui dritti di non stare mai in scia per via della temperatura della gomma anteriore".