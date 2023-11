Bagnaia o Martin? E se dalla torre rossa cadesse Bastianini?

Alla faccia della Moto Noia e di chi teme un monomarca Ducati, tanto più con l’ arrivo di Marc Marquez in Gresini il prossimo anno . Il GP della Thailandia ha riconciliato il popolo delle due ruote con lo spettacolo e acceso ancora di più il Mondiale di MotoGP, con la sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin destinata sempre più a risolversi all’ultimo, a Valencia. Per la gioia della Dorna e dei tifosi. E degli sponsor, quindi anche della Ducati, seppure costretta a levigare le coronarie. «Credo che quella di domenica sia stata una delle gare più belle degli ultimi anni, la migliore pubblicità per la MotoGP - afferma il direttore sportivo Paolo Ciabatti -. Abbiamo visto tre piloti che hanno provato in tutti i modi a vincere dando spettacolo con manovre anche estreme. Ci hanno provato ma senza alcuna scorrettezza, la cosa più importante. Complimenti a Jorge che è in un momento di forma spettacolare, a Binder che ha fatto una gara bellissima e ovviamente a Pecco che da qualche gara trova qualche difficoltà al sabato ma riesce a trovare sempre una soluzione per la domenica di gara».

Il punto forte di Bagnaia

Il suo punto forte, come certifica la classifica. Il +13 su Martin il torinese l’ha costruito nei GP. Guardando solo quella classifica avrebbe 25 punti di vataggio. Lo spagnolo invece comanda in quella delle Sprint (+12). L’unico denominatore comunque è che vince sempre e comunque la Ducati: 14° successo stagionale, 6° consecutivo, 84° in MotoGP, cancellando anche l’unica casella rimasta un tabù, ovvero la Thailandia. Ora le Desmosedici hanno vinto ovunque. In un fine settimana nel quale è arrivata la certezza aritmetica che il numero 1 rimarrà su un cupolino Ducati insieme al bis mondiale in Superbike con Alvaro Baustita. «È stato un weekend memorbile. Questa riconferma in entrambi i campionati rappresenta un evento storico, che ci rende pieni di soddisfazione in Ducati» sorride il braccio destro di Gigi Dall’Igna.