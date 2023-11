Martin spacca la Ducati, Bagnaia fa il capitano e difende Bastianini

TORINO - Appuntamento ai piedi della Twin Towers. Le torri gemelle di Kuala Lumpur sono la metafora della lotta mondiale all’ultimo punto tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Guardare lassù è come immaginare di scalare un Everest di fatica ed emozioni. Due moto identiche, ma loro sono così diversi. Come i gemelli che cantavano. Li vedi in pista, ne hai la conferma anche nell’evento che lancia il GP della Malesia, terz’ultimo atto di un campionato combattutissimo e spettacolare. Lo spagnolo sta al gioco e si mette in posa da pugile, come se ci fosse da salire sul ring. Pecco no. E non è per aristocrazia sabauda, anche se lo chiamano principino. In realtà Bagnaia è da tempo un veco capitano. E gentiluomo. Capitan Ducati. Uno che vorresti sempre in campo, ma soprattutto in spogliatoio (box). Uomo squadra, esempio. Al punto da dare lezioni di classe a tutti. Anche alla stessa Ducati, che deve avercelo nel dna l’incapacità di gestire umanamente i propri piloti. Specie quando sale la pressione.