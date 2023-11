Bagnaia terzo in Malesia, allunga su Martin. Vince Bastianini

SEPANG - Pecco Bagnaia ottiene un ottimo terzo posto nel Gran Premio della Malesia , diciottesimo appuntamento stagionale della MotoGP . Il pilota Ducati, scattato dalla pole position, chiude dietro ad uno straordinario Enea Bastianini e alla sorpresa del weekend, Alex Marquez . Un risultato fondamentale che permette a Pecco di allungare in classifica su Jorge Martin , finito quarto e autore di un prestazione opaca, probabilmente viziata da problemi alla gomme che non gli hanno permesso di essere costante nel passo gara. Sarà grande lotta nelle ultime due gare della stagione, il duello per il titolo è ancora apertissimo con soli 14 punti di distanza tra Pecco e Martin.

GP Malesia: la cronaca

Bagnaia parte bene dalla pole position ma il duello con Martin porta entrambi, già alla prima curva, ad allargarsi troppo permettendo sia a Bastianini sia ad Alex Marquez di guadagnare le prime due posizioni. Da quel momento le prime quattro caselle resteranno tali fino alla fine della gara, con Bastianini troppo forte per A.Marquez e con Pecco che deve preoccuparsi di contenere un Martin in affanno e non in sintonia con la moto. Il pilota italiano guadagna ottimi punti in vista della volata finale al titolo di campione del Mondo.

GP Malesia: ordine di arrivo

Bastianini A. Marquez Bagnaia Martin Quartararo Bezzecchi Morbidelli Miller Di Giannantonio Marini Vinales Zarco M. Marquez A. Fernandez P. Espargaro Lecuona Bautista Nakagami

OUT

Binder

A. Esaprgaro

Oliveira

R.Fernandes

Mir