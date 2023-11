Classifica MotoGP dopo la Malesia: Bagnaia torna a guadagnare su Martin

SEPANG - Reazione da campione di Francesco Bagnaia, che, dopo il terzo posto nella gara del Gran Premio della Malesia di MotoGP, torna a creare un piccolo margine su Jorge Martin. Lo spagnolo del team Pramac, infatti, ha chiuso giù dal podio, finendo per uscire dal weekend di Sepang avendo perso un punto, e ritrovandosi quindi a -14 dal campione torinese. Balzo in avanti notevole per Enea Bastianini, che in Malesia ha centrato la prima vittoria stagionale e, in vista degli ultimi due round, potrebbe puntare anche alla top-12.