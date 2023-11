MotoGP Qatar, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

LOSAIL - Tutto pronto per la gara del Gran Premio del Qatar, valevole come penultima tappa stagionale della MotoGP. Sessione cruciale, quella che si terrà sul circuito di Losail, dopo quanto vista nella Sprint del sabato, in cui Jorge Martin ha vinto in rimonta dimezzando lo svantaggio in classifica su Francesco Bagnaia: i due, infatti, sono ora divisi solamente da sette punti. Il via alla gara della classe regina è fissato alle ore 18:00 di domenica 19 novembre. La sessione verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, mentre in chiaro su TV8 verrà proposta in differita dalle ore 20:00.