Bagnaia secondo in Qatar: c'è l'allungo su Martin. Vince Di Giannantonio

LOSAIL - Pecco Bagnaia chiude al secondo posto il Gran Premio del Qatar , penultimo appuntamento stagionale della MotoGP . Un errore a pochissimi giri dal termine mette fine al duello tra il campione in carica e Fabio Di Giannantonio, che trionfa sul circuito di Losail . Il torinese allunga comunque su Jorge Martin , soltanto decimo e in grande difficoltà durante tutta la gara. Sul podio sale anche Luca Marini , terzo davanti all'Aprilia di Maverick Vinales e alla KTM di Brad Binder. Si deciderà tutto nel weekend conclusivo di Valencia, dove Pecco arriverà con un vantaggio di 21 punti rispetto al rivale.

GP Qatar: la cronaca

Partenza magistrale di Bagnaia, che in un baleno passa dalla quarta alla prima posizione. Rimane invece imbottigliato il rivale Martin. Dietro a Pecco si accoda un gruppo di quattro piloti, mentre Martin perde terreno dalle posizioni di vertice. Dopo metà gara dietro al torinese rimane soltanto Di Giannantonio, che si incolla al connazionale in fuga dagli altri. Il romano del team Gresini aggredisce e sorpassa Bagnaia, che in un tentativo di risposta sbaglia e va largo, accontentandosi del secondo posto.

GP Qatar: l'ordine di arrivo

F. Di Giannantonio F. Bagnaia L. Marini M. Vinales B. Binder A. Marquez F. Quartararo E. Bastianini J. Miller J. Martin M. Marquez J. Zarco M. Bezzecchi J. Mir A. Fernandez F. Morbidelli R. Fernandez P. Espargaro T. Nakagami

OUT

A. Espargaro

I. Lecuona