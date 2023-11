Bagnaia lontano da Martin nelle FP1 a Valencia: comanda Zarco

VALENCIA - Johann Zarco è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il francese firma il crono di 1:30.191 e precede Fabio Di Giannantonio, vincitore dell'ultima gara in Qatar. Terza posizione per Jorge Martin, mentre è al tredicesimo posto la Ducati di Pecco Bagnaia, arrivato in Spagna con un vantaggio di 21 punti sul rivale del team Pramac, con cui si giocherà il titolo in questo fine settimana.