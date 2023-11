MotoGP Valencia, diretta qualifiche e Sprint: dove vederle in tv e orario partenza

VALENCIA - Tutto pronto per la Sprint del Gran Premio di Valencia, valevole per la ventesima e ultima tappa stagionale della MotoGP. Si decide tutto al Ricardo Tormo, con Francesco Bagnaia che ha la ghiottissima occasione di conquistare per la seconda volta il titolo di campione della classe regina. Ma il pilota torinese della Ducati dovrà, innanzitutto, passare il taglio del Q1, dopo una Practice negativa il venerdì, per potersi poi conquistare un posto tra le prime file della griglia. Dopo la seconda sessione di prove libere dalle 10:10, infatti, il programma di sabato 25 novembre vedrà il Q1 prendere il via alle 10:50, e successivamente il Q2 dalle 11:15; dalle 15:00, infine, la Sprint che potrebbe già assegnare il titolo. Le sessioni verranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), oltre che in streaming sul NOW e su Sky Go, mentre su TV8 saranno visibili in chiaro qualifiche e Sprint