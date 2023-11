Bagnaia secondo in qualifica a Valencia. Martin sesto, Vinales in pole

VALENCIA - Maverick Vinales conquista la pole position nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione di MotoGP. Prestazione super del pilota dell'Aprilia, che è l'unico a scendere sotto l'1:29.000: l'ex Yamaha, infatti, chiude in 1:28.931, con un vantaggio di 9 centesimi su Francesco Bagnaia, ottimo secondo posto dopo essere passato dal Q1. A chiudere la prima fila è Johann Zarco, mentre il compagno del team Pramac, nonché contendente al titolo, Jorge Martin, deve accontentarsi del sesto posto. Ottima occasione, quindi, per Bagnaia, che già nella Sprint potrebbe laurearsi campione del mondo per la seconda volta di fila.