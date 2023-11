Bagnaia quinto nella Sprint Valencia: Martin 1°, Mondiale si decide in gara

VALENCIA - Jorge Martin conquista il primo posto nella Sprint del Gran Premio di Valencia, ultimo round del mondiale di MotoGP. Un risultato che, unito al quinto posto di Francesco Bagnaia, rimanda i discorsi per il titolo alla gara di domani. Partito dalla seconda casella, il torinese perde un paio di posizioni al via e fatica a trovare ritmo per stare con il gruppo di testa. Risalgono la classifica, invece, lo stesso Martin e Binder, che si contendono la vittoria, con lo spagnolo ad avere la meglio. Sul podio anche Marc Marquez, mentre il poleman Maverick Vinales chiude quarto. Domani, nuovo matchpoint per Bagnaia, che conserva 14 punti di vantaggio su Martin. Di seguito, l'ordine di arrivo della Sprint e la classifica piloti aggiornata.