Bagnaia calcolatore a Valencia: “Stesso risultato in gara varrà il titolo”

VALENCIA - Francesco Bagnaia ha chiuso al quinto posto la Sprint di Valencia, e, in virtù della vittoria di Jorge Martin, ha rinviato i discorsi per il titolo alla gara di domani, che chiuderà la stagione di MotoGP. Un risultato certamente inferiore alle attese, vista la seconda posizione conquistata in qualifica, ma comunque in linea con l'obiettivo, come ha sottolineato il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport: "L’obiettivo era chiudere nei primi cinque nel caso Martin avesse vinto, ed è stato così. Sappiamo che lo stesso risultato, domani, varrà il titolo".