Bagnaia ora non può sbagliare: il Mondiale MotoGp si decide in 378 curve

TORINO - Lo sterminatore del sabato contro il principe delle domeniche. Appuntamento alle 15 de la tarde nell’arena asfaltata e tortuosa di Valencia. 27 giri, 378 curve per decidere il Mondiale di MotoGP più combattuto degli ultimi anni , il primo dai tempi di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo (Yamaha) con la stessa moto. La Ducati padrona, pur griffata da sponsor diversi. Pecco Bagnaia contro Jorge Martin , nell’ordine della classifica che anche dopo l’ennesima (9ª) Sprint della stagione dominata dal torello spagnolo e l’ennesima (dal terribile incidente di Barcellona) faticaccia autolesionista (5°, alle prese con una scelta sbagliata in tutti i sensi delle gomme) del moschettiere-matador torinese. 14 punti di vantaggio , 7 in meno rispetto a come Pecco è arrivato all’ultimo doppio atto, 9 in meno di quanti ne aveva un anno fa nella sfida (vinta) in rimonta contro la Yamaha spompa di Fabio Quartararo. Allora gli bastò un nono posto sofferto, adesso gli servirà un quinto per confernarsi campione e fare la gioia del popolo rosso e della sua Chivasso, che lo seguirà ancora dal maxischermo in Piazza d’Armi. Un nome, una prospettiva.

Jorge per la storia, Pecco per la leggenda

La verità però è che si tratta di Martin (e la Spagna) contro Bagnaia (e l’Italia) e quest’ultimo fors’anche più contro sé stesso che contro l’ex compagno di stanza ai tempi della Mahindra in Moto3. Jorge per la storia, perché nessuno ha mai vinto il titolo della MotoGP con una squadra privata, anche se la Pramac è una costola praticamente ufficiale di Borgo Panigale. Pecco per trasformare la storia (ha già riportato la Ducati sul tetto del mondo dopo 15 anni ed erano 50 anni che un italiano non vinceva nella top class su una moto italiana) in leggenda. Due titoli consecutivi sono roba da fenomeni, nel nuovo millennio riuscita solo a Valentino e Marquez. Non a Stoner e Lorenzo, per esempio. E allora godiamoci queste 378 curve, sapendo che c’è un trend molto preciso che vede Martin strabordante nelle Sprint (9 a 4) e Bagnaia più vincente (6 a 4) ma soprattutto costantemente sul podio (14 a 8) nei gran premi che assegnano per altro il doppio dei punti. Cuore (e attributi) contro testa. Nessun calcolo contro più opzioni e gestioni, sapendo però che Jorge quando si sente forte (come adesso) è intoccabile (le 4 vittorie sono state 4 doppiette con le Sprint) e che Pecco ha tutto da perdere e che se pensa troppo tende all’errore. È successo anche ieri, quando dopo aver raddrizzato subito la mattina un brutto venerdì e aver vinto la sfida delle qualifiche per lui doppie (prima fila con il rivale in seconda), ha voluto seguire le sue convinzioni e ha scelto le gomme meno performanti ma soprattutto diverse da quelle di Martin. Errore strategico, bacchettato anche dal suo maestro Valentino Rossi, che l’ha esposto a un quinto posto che è sì in linea con l’obiettivo minimo per confermarsi campione (gli bastano due quinti posti, 16 punti), ma essendo appunto minimo lo espone a una domenica nella quale non può permettersi errori né sfortune. Senza margini, insomma.