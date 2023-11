MotoGP Valencia, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

VALENCIA - Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Valencia, valevole come ultima tappa stagionale della MotoGP. Sul circuito spagnolo andrà in scena la prova decisiva per la sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che si giocheranno il Mondiale nell'ultimo appuntamento del 2023. Il via alla gara della classe regina è fissato alle ore 15:00 di domenica 26 novembre. La sessione verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, mentre in chiaro su TV8 verrà proposta in differita.