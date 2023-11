Bagnaia partirà dalla pole a Valencia, Vinales penalizzato: il motivo

VALENCIA - Pecco Bagnaia comincerà dalla prima posizione in griglia di partenza la sua gara nel Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati, secondo in qualifica al sabato, avanza di una casella dopo la penalizzazione di tre posizioni per Maverick Vinales. Lo spagnolo dell'Aprilia, infatti, non ha rispettato la bandiera arancio-nera durante il warm-up mattutino, che gli imponeva di lasciare immediatamente la pista dopo che la sua moto aveva accusato i problemi al motore.