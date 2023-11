MotoGP, Bagnaia campione del mondo: Martin cade e fa fuori anche Marquez!

VALENCIA - Ora è ufficiale: Pecco Bagnaia è campione del mondo della MotoGP per la seconda volta consecutiva. Decisiva la caduta di Jorge Martin , finito a terra assieme a Marc Marquez nella gara conclusiva di Valencia. Il circuito spagnolo è ancora una volta protagonista del trionfo per il numero uno della Ducati , che un anno fa aveva battuto all'ultima gara la Yamaha di Fabio Quartararo .

Bagnaia come Rossi e Marquez

Quella di Bagnaia è di fatto un'impresa nel mondo della MotoGP, riuscita prima di lui soltanto a due leggende del Motorsport. Due titoli consecutivi nella classe regina, infatti, sono stati conquistati nella storia di questo campionato soltanto a Valentino Rossi e Marc Marquez, nomi di un certo peso non solo nelle due ruote, a cui si aggiunge oggi quello di Francesco Bagnaia.

Il trionfo in gara

Ma non finisce qui, perché Bagnaia vuole concludere al meglio. A Valencia Pecco trionfa nel Mondiale ma anche in gara, di un nulla davanti al connazionale Fabio Di Giannantonio. Sul podio, dietro ai due piloti italiani, c'è Johann Zarco, in una giornata dove a rimanere in piedi al traguardo sono davvero in pochi.