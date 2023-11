Tardozzi: "Bagnaia fuori dagli schemi. Vincerà ancora"

Festa, totale. Domenica imparruccati di rosso e matidi di Prosecco nella notte valenciana, pronti a ripetersi fra tre venerdì (il15) sul palco di Piazza Maggiore a Bologna con i campioni della Ducati. Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, i numeri 1 confermati di MotoGP e Superbike, ma anche Jorge Martín e Marco Bezzecchi, il podio mondiale tutto rosso con i ragazzi terribili di Pramac e VR46. Perché lo storico 2022 è diventato un 2023 record, quasi totale. E affinché non diventi come quello della Red Bull in Formula 1, l’obiettivo dichiarato di Gigi Dall’Igna, la Dorna ha imposto le concessioni per favorire Honda e Yamaha, ma in realtà frenare il dominio Ducati. Frutto di una filosofia feroce, come quella di mettere tutti i propri piloti alla pari e sotto pressione. Non condivisibile ma che sta dando risultati straordinari. Senza mai guardarsi indietro, solo avanti. Fin da oggi, quando in pista a Valencia ci sarà il primo test 2024. Bagnaia proverà le nuove trovate di Borgo Panigale e Marc Marquez la GP23 con la quale Pecco ha conquistato il secondo titolo consecutivo battendo Martin e la Banda Pramac che ha cercato di rivoluzionare la storia da squadra privata. Quello che Davide Tardozzi, da team manager di Bagnaia e Bastianini, ha contribuito a impedire, ma che nel 1996 e 1998 (dopo essersi ritirato per un grave incidente al Mugello) è riuscito a fare gestendo Troy Corser e Carl Fogarty in Superbike. E costringendo la Ducati a fare una solo squadra, ufficiale. Quello che non avverà in MotoGP. «Ho vissuto tutto a parti invertite - sorride romagnolo, 64 anni anagrafici, 24 di spirito -. Capisco quello che ha provato Gino Borsoi e devo fargli i complimenti, perché sono andati davvero vicini a vincere il Mondiale. Per loro era un sogno, per noi un obbligo».



Avete avuto paura?

«Diciamo che se non ci fossimo riusciti avremmo dovuto farci delle domande. Con questo condivido il pensiero di Claudio Domenicali: un ex aequo tra Pecco e Jorge sarebbe stato un risultato accettabile».

Quindi la Ducati non farà più come a fine dello scorso millennio in Superbike?

«Assolutamente no. Avere più team satellite e piloti molto forti è uno stimolo e ci aiuta a crescere. Lo dicono i risultati».



Ma aumenta anche a livello esponenziale la pressione...

«Assolutamente sì, ma questa è la nostra filosofia sportiva. Può non piacere, ma se vieni in Ducati sai che è così. Fa parte di una strategia e siamo convinti che si possa gestire nel modo migliore. Chiaro, rende tutto più difficile, ma ci ha portato a fare primo, secondo e terzo come Casa nella classifica mondiale».