Bagnaia svela: "Prima di ogni gara ascolto 'Enter Sandman'"

ROMA - L'Unipol Arena di Bologna si è tinta di rosso per accogliere i grandi protagonisti della stagione Ducati , che ha fatto ancora una volta incetta di premi. Tra i più attesi sicuramente Francesco Bagnaia , che per la seconda volta consecutiva si è aggiudicato il titolo di campione del mondo in MotoGP . Un trionfo fatto di velocità, prestazioni, tecnica, ma anche di... musica. Sì, perché Pecco ha svelato uno dei suoi segreti, un suo rito che svolge prima di ogni gara: "Hanno suonato 'Enter Sandman' prima che entrassi ed è per una delle canzoni più belle di sempre - ha spiegato Bagnaia dal palco -. La ascolto tutte le domeniche prima di ogni gara ". C'è anche un po' di Metallica, quindi, nei successi del torinese, comprensibilmente legato a uno dei pezzi più famosi della band statunitense.

Bagnaia: "In pochi volevano la Ducati. Barcellona? Niente scuse"

Tornando, poi, alla pista, Bagnaia ha raccontato i punti cruciali di una stagione che ha messo in mostra ancora di più il dominio della Ducati, con diversi piloti che sono riusciti ad andare sempre molto forte: "Quando sono arrivato in Ducati la moto cominciava ad essere competitiva, ma non erano in molti quelli che ci volevano salire - ha sottolineato il tre volte campione del mondo -. Ma negli ultimi anni siamo riusciti a portare avanti un qualcosa che ora tutti riescono a guidare, pur con stili differenti. È stato un bel lavoro collettivo, tra ingegneri e piloti".

Inevitabile parlare dell'incidente di Barcellona: "Fisicamente ci ho messo un po’ a riprendermi, mentalmente ancora di più. Siamo riusciti a rimanere costanti, e alla fine vincere all’ultima gara, e vincendo la gara, è stato fantastico. Non ho detto a nessuno del dolore che provavo? Non mi piace cercare scuse. La mattina dopo non riuscivo a muovermi, era difficile immaginare di correre cinque giorni dopo a Misano. Sono riusciti a rimettermi sulla moto, ed è stato abbastanza per correre".

"Martin? Una motivazione in più"

La stagione di MotoGP è stata segnata dalla grande rivalità con Jorge Martin, con continui scambi di posizione al vertice nella seconda parte di stagione. "Jorge è stato incredibile, nella seconda parte di stagione ha fatto paura - ha sottolineato Bagnaia -. Bisognava fare uno step in più, perché la domenica siamo sempre stati competitivi, ma dovevamo tornare ad essere esplosivi come lui, entrare in pista e andare subito forte. Devo ringraziarlo, perché quando hai così tanta pressione diventa una motivazione in più".

Infine, Bagnaia ha concluso con qualche pillola: "Il format con la Sprint? Mi piace di più la domenica. Marquez? Andrà forte, scende da una moto difficile e sale sulla migliore. Sensazioni dopo i testa a Valencia? Torno con un sorriso a 32 denti. Il 2023 è stato difficile sotto certi punti di vista, il venerdì sono caduto spesso per una cosa un particolare, e secondo me siamo riusciti a capire il motivo".