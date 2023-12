Ducati, nasce il reparto Corse Off-Road: e Ciabatti lascia la MotoGP

ROMA - Ducati ha annunciato la nascita di un nuovo reparto, denominato "Ducati Corse-Off Road" . Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla scuderia di Borgo Panigale, si tratterà di un reparto che si occuperà di organizzare e gestire un programma sportivo che prevederà, nei prossimi anni, la partecipazione al Campionato Mondiale MXGP e all'AMA Supercross Championship. Un progetto che vedrà il coinvolgimento di Paolo Ciabatti , che dopo 10 anni lascerà il team di MotoGP : Ciabatti, infatti, sarà il general manager del nuovo reparto Off-Road, oltre a ricoprire, nel 2024, il ruolo di coordinatore delle attività Ducati nei principali campionati SBK e SSP, quindi MotoAmerica, British Superbike, All Japan Superbike, Australian Superbike e CIV.

Ducati Corse Off-Road, gli altri nomi

Il nuovo reparto Off-Road non vedrà il solo Ciabatti come nome "di spicco". Da ricordare, infatti, che il progetto vedrà coinvolti anche nomi come Antonio Cairoli, nove volte campione del mondo, e Alessandro Lupino, otto volte campione italiano e vincitore del motocross delle Nazioni 2021. A ricoprire il ruolo di direttore sportivo in MotoGP al posto di Ciabatti, invece, sarà Mauro Grassilli, in Ducati da 20 anni e attuale responsabile marketing e sponsorizzazioni.