MotoGP, a Sepang primi test: Bagnaia cade, torna così ai box...

SEPANG (Malesia) - Prima giornata di test ufficiali della MotoGP a Sepang in Malesia. Primo vero assaggio in pista per tutti i piloti, ad eccezione di Morbidelli, con il miglior tempo che a metà giornata è di Jorge Martin su Ducati in 1:57.951. Una mattinata che ha subito portato qualche inconveniente con le cadute di Marc Marquez, Raul Fernandez, Nakagami e Oliveira causate dal tracciato piuttosto scivoloso per via della pioggia che negli ultimi giorni ha caratterizzato il meteo di Sepang. E a scivolare dopo 15' dall'inizio dei test è stato anche il campione del mondo Francesco Bagnaia che con la sua Ducati ha avuto un avvio un pò a rilento, regalando però un curioso episodio a tifosi e appassionati. Per Pecco nessun inconveniente dopo la caduta, i danni riportati dalla moto fanno capire che la scivolata alla curva 11, la stessa dove è andato lungo Raul Fernandez, non è stata violenta. A far sorridere è stata la modalità di rientro ai box di Nuvola Rossa con la sua Ducati che è stata caricata su un carrello per tornare sotto le mani dei meccanici.